CNN media analyst on ABC's decision to return Jimmy Kimmel to his late-night spot

By Leila Fadel
Published September 23, 2025 at 4:02 AM EDT

CNN media analyst Brian Stelter talks about ABC's decision to bring back Jimmy Kimmel's late night show after a nearly week-long suspension.

Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
