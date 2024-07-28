Santa Barbara Chardonnay
Santa Barbara is one of California’s premier regions for the Burgundy varietals. Hugh looks at their chardonnay.
Price key: $=less than $20 $$= $20-40 $$$=$40-60 $$$$=above $60
Quality key: * = decent wine ** = very good wine *** = superb wine ****= elite
VALUE = exceptional quality for the money
WINE OF THE WEEK:
Nielsen Chardonnay, Santa Barbara ’20 **1/2 $
(Great value in an elegant, fruity wine, citrus, apple and pear flavors)
Au Bon Climat Chardonnay, Santa Barbara ’22 *** $$
(Very Burgundian in style, dry, steely juice with subtle vanilla)
Presque-Isle Chardonnay, Santa Barbara ’22 *** $$ VALUE
(A vibrant wine with racy acidity, very like Chablis)
ALL OF THESE WINES CAN BE PURCHASED AT KENILWORTH WINE AND SPIRITS.