Solo Para Chicos y Chicas: Un Cómic Sobre El Nuevo Coronavirus

Chicos, chicas, este cómic es para vosotros.

Se basa en un reportaje de radio hecho por el corresponsal de educación para NPR, Cory Turner. Entrevistó a unos expertos sobre cosas que a lo mejor los jóvenes les gustarían saber sobre el coronavirus que se descubrió en China.

En la creación de este cómic, usamos entrevistas con Tara Powell de la Universidad de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Illinois, Jay Osofsky del Centro de Ciencias Médicas en Nueva Orleans, y Krystal Lewis del Instituto Nacional de Salud Mental.

Puedes imprimir y doblar una versión zine del cómic aquí. Traducido por Monica Cecilia Carreño Bustillos y Jerome Socolovsky.

/ Malaka Gharib/ NPR /

