Transcript: Tim Kaine Delivers Speech In Spanish At A Miami Church

Transcript: Sen. Tim Kaine's Remarks at Pneuma Church on October 16, 2016

Buenos días a todos. Estoy bien contento a visitar con ustedes en el Pneuma Church y doy gracias al Reverendo García y su familia tan especial para la oportunidad a charla un momentito con ustedes.

Yo soy un cristiano, un Católico, yo tengo un iglesia bien especial en Richmond, Virginia donde yo vivo que se llama la Santa Elisabeta. Y siempre estoy bien contento visitar otros iglesias para hablar con la gente y adorar Jesucristo. Cada vez estoy visitando yo escucho una palabra especial para mi entonces hoy escuchando hoy para la palabra de Dios durante mi visita.

Gracias para la oportunidad.

Yo he trabajado bastante durante mi carera como un misionero en Honduras hace mucho tiempo. En Honduras el progreso, un pueblito pequeño cerca de San Pedro Sula y aprendí allá lecciones de fe y familia y trabajo de mis estudiantes y de las familias allá. Y en Richmond yo trabajé como abogado de derecho civiles por muchos años y después como alcalde de mi ciudad, gobernador de Virginia, senador y ahorita soy un candidato por vicepresidente con Hillary Clinton.

Hillary es una persona de fe también porque durante su juventud en Chicago ella era un miembro de un iglesia metodista y también ella es un persona de fe de muy muy duro. Es muy importante a votar — no voy a hablar sobre la plataforma porque eso no es un experiencia política, estamos en un iglesia. Pero tenemos una responsabilidad a participar y votar en acuerdo con nuestros valores, verdad?

Cuando yo vivía en Honduras era un gobierno militar, una dictadura y nadie puede votan por nadie durante este tiempo. Es mejor para nosotros tener la oportunidad a participar y escoger los líderes de nuestra sociedad. Y aquí en Florida la gente puedo no registrar antes del 18 de octubre, martes, y doy gracias que esta iglesia está trabajando con gente para registrar. Si tienen preguntas hay un website,iwillvote.com o voyavotar2016.com que tiene instrucciones para registrar. Es bien importante.

Hillary y yo pensamos que nuestra administración, si Dios quiere, va a ser una administración cuando cada día estamos trabajando para hacer una diferencia en la vida de la gente. No es una administración sobre propuestas de ley o artículos en periódicos. La pregunta más importante es que podemos hacer una diferencia en la vida de un estudiante, una empresa pequeña o personas que quieren vivir acuerdo con sus valores.

Y siempre estoy pensando de la historia muy buena del buen samaritano, verdad? Y todos entienden esta historia. Hay un hombre que es atacado y tirado al suelo y mucha gente está pasando por al lado y ellos no están haciendo nada. Están pasado, líderes están pasando. Pero un hombre, un samaritano — a la gente no le gustan los samaritanos en ésta historia — pero un hombre tuvo compasión, un hombre ofreció ayuda para este pobrecito.

Es importante para nosotros como cristianos, como Americanos, a no ser gente que estén pasando por al lado, verdad? No debemos pasar por al lado. Es importante para nosotros ofrecer compasión porque hay mucha gente que están tirados al suelo en nuestra sociedad, verdad? Hay algunos que están atacados pero hay otros que tienen hambre o necesitan salud o necesitan amistad. Hay muchos que están en el lado del calle y la gente están pasando. Pero es importante para nosotros ayudar y ofrecer compasión. Y esa es un razón, es importante participar en las elecciones porque presidente y vicepresidente podemos tener un valor y una administración de compasión y apoyo y ayuda y queremos hacerlo.

Entonces, a Reverendo García, gracias por la oportunidad a platicar por algunos momentitos con ustedes y espero que pueda orar con mis esposa un día pero yo sentí los oraciones de la gente durante esta campaña. Es un poco difícil viajando en cualquier parte pero cuando estoy aquí con ustedes yo sentí sus oraciones y mil gracias por su apoyo.

Transcript was provided by the Hillary Clinton campaign.

Copyright 2021 NPR. To see more, visit https://www.npr.org.